***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.11.2020 12:45
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 150.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (04.11.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886067
BIST
15:281.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 19,79
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:288,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:289,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0475
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:28516,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,91
|Açılış
|: 517,68
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:28
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.680.668
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.873.129
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,99
|2.332.240.001
|% 0,58
|
|THYAO
|9,88
|1.045.633.117
|% 3,78
|
|KRDMD
|3,37
|851.589.113
|% 3,06
|
|SISE
|6,49
|848.970.254
|% 1,41
|
|TSKB
|2,14
|814.908.076
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|814.908.076
|% -6,96
|
|GARAN
|6,99
|2.332.240.001
|% 0,58
|
|KRDMD
|3,37
|851.589.113
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,33
|564.333.668
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|323.745.084
|% 1,17
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4303
|8,4382
|% 0,32
|
|Euro
|9,8788
|9,8889
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,9661
|11,0211
|% 0,49
|
|Frank
|9,2210
|9,2765
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2408
|2,2521
|% 0,30
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,28
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-43,00
|
|Tam
|3.414
|3.502
|-35,40
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,12
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|1,06
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:42CIMSA
Yüzde 7.02 oranında artışla 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 468, 126 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 84 artarak (% 1.09 ) 1, 283
-
15:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KRDMD
-
15:41XU100
Endeks 1, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 17, 419.00 milyon TL de
-
15:41BSOKE
Yüzde 5.61 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 179, 283 adet işlem