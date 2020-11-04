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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.11.2020 12:45
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 150.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (04.11.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886067


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PKENT 715,10 142.305 % 10,00  
UFUK 11,66 95.597 % 10,00  
KLGYO 11,45 29.680.668 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 62.873.129 % 9,99  
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Riyal 2,2408 2,2521 % 0,30  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 2,28  
Altın Gr. 517 517 2,07  
Cumhuriyet 3.432 3.484 -43,00  
Tam 3.414 3.502 -35,40  
Yarım 1.650 1.694 -17,12  
Çeyrek 828 847 -8,57  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 -0,05  
Gümüş Gr. 6,51 6,53 0,00  
B. Petrol 40,77 40,77 1,06  
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