***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.12.2020 13:46
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 150.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz, Kurul'un 03.12.2020 tarih ve 75/1468 sayılı kararı ile 150.000.000 TL'lik ihraç tavanı şeklinde onaylanmış olup, ilk etapta 140.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesine, mevcut durumda tedavülde olan ve başvuru tarihi (04.11.2020) itibarıyla vadesine iki aydan az kalmış borçlanma araçlarından en az 5.500.000 TL nominal değerli olan(lar)ın itfa edildiğine ilişkin tevsik edici belgelerin Kurula gönderilmesinden sonra ise talep edilen 150.000.000 TL'lik ihraç limitinden geriye kalan 10.000.000 TL'lik ihraç limitine ilişkin onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891716
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|10,89
|330.599
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.097.694
|% 9,99
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|SAFKR
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|34.334.695
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|
|BRYAT
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|
|BASCM
|11,07
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|% -10,00
|
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|3.020.268
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|
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|
|KENT
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|8.846.349
|% -6,35
|
|DYOBY
|12,40
|108.038.480
|% -5,70
|
|PETKM
|5,01
|3.160.381.101
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|
|GARAN
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|
|TUPRS
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|929.032.805
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|
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|851.529.363
|% -1,40
|
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|20,04
|742.888.567
|% 7,11
|
|PETKM
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|3.160.381.101
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|
|DOHOL
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|851.529.363
|% -1,40
|
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|% -3,63
|
|EKGYO
|2,08
|567.547.441
|% -2,35
|
|ITTFH
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|374.110.543
|% 6,50
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8344
|7,8398
|% 0,34
|
|Euro
|9,4933
|9,5006
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3708
|10,4228
|% -0,92
|
|Frank
|8,7643
|8,8171
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0853
|2,0958
|% 0,42
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,34
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,84
|48,84
|-0,41
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