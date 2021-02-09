***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.02.2021 11:42
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 300.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (09.02.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908555
BIST
12:581.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,85
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:587,0945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:588,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
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8,6212
En Düşük
8,5143
12:58421,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,80
|Açılış
|: 421,25
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ERBOS
|60,50
|127.214.194
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|51.889.529
|% 9,97
|
|DAGHL
|16,98
|16.886.634
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|NIBAS
|31,56
|12.463.457
|% -5,23
|
|RALYH
|4,79
|5.382.667
|% -4,96
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|KOZAL
|140,00
|1.643.547.046
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,61
|1.579.580.319
|% -2,97
|
|GARAN
|10,10
|1.026.643.365
|% 2,64
|
|SISE
|7,83
|952.860.438
|% 2,76
|
|PETKM
|5,37
|950.875.943
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,61
|1.579.580.319
|% -2,97
|
|DOHOL
|3,57
|717.775.005
|% -2,46
|
|PETKM
|5,37
|950.875.943
|% 3,47
|
|TSKB
|1,82
|307.789.322
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,22
|381.918.625
|% -0,89
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0915
|7,0945
|% 0,30
|
|Euro
|8,5901
|8,5952
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,7444
|9,7932
|% 0,50
|
|Frank
|7,9060
|7,9536
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8851
|1,8945
|% 0,21
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,48
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.787
|2.858
|23,22
|
|Yarım
|1.347
|1.382
|11,24
|
|Çeyrek
|676
|691
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,09
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|0,28
|