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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.02.2021 11:42



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 300.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (09.02.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908555


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Altın Gr. 421 421 4,86  
Cumhuriyet 2.799 2.841 21,00  
Tam 2.787 2.858 23,22  
Yarım 1.347 1.382 11,24  
Çeyrek 676 691 5,61  
Gümüş.Ons 27,71 27,75 0,41  
Gümüş Gr. 6,31 6,31 0,09  
B. Petrol 60,98 60,98 0,28  
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