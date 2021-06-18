***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.06.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 06.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 300.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 31/914 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943127BIST