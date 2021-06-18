***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.06.2021 17:28
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 300.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 31/914 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943127
BIST
17:591.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -23,92
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
17:598,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:5910,3525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0450
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:59498,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,31
|Açılış
|: 498,45
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IDGYO
|6,05
|1.387.223
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.936.446
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.714.760
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.277.953
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|AVHOL
|6,40
|4.710.698
|% -6,02
|
|THYAO
|14,49
|1.426.990.909
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,06
|999.509.775
|% -2,83
|
|GARAN
|8,14
|841.132.613
|% -0,61
|
|EREGL
|17,92
|694.292.703
|% -4,22
|
|KRDMD
|6,78
|548.388.971
|% -5,44
|
|EKGYO
|2,06
|999.509.775
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|367.796.871
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|841.132.613
|% -0,61
|
|THYAO
|14,49
|1.426.990.909
|% -1,16
|
|IHLGM
|1,17
|99.986.767
|% -3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7230
|8,7255
|% 0,07
|
|Euro
|10,3456
|10,3525
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0117
|12,0719
|% -0,78
|
|Frank
|9,4158
|9,4725
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3186
|2,3302
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,82
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,62
|73,62
|0,52
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında