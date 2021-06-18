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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.06.2021 17:28



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 300.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 31/914 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943127


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