***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 30.09.2021 tarih ve 50/1452 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 İnfo Yatırım Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966112BIST