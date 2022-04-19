***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.04.2022 15:24
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.04.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 750.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (19.04.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021902
BIST
17:202.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,34
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:2014,6712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0346
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6712
En Düşük
14,6258
17:2015,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0406
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:20924,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,08
|Açılış
|: 924,29
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DAGHL
|19,29
|10.064.778
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.392.619
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.633.364
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|272.101.329
|% 9,80
|
|BOSSA
|44,94
|41.321.567
|% 8,60
|
|ISGYO
|11,07
|54.310.777
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.354.386
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|59.724.932
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.124.852
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,47
|35.436.113
|% -9,64
|
|GARAN
|14,25
|3.181.270.918
|% -1,18
|
|THYAO
|37,78
|2.750.151.119
|% 0,37
|
|KRDMD
|16,22
|2.510.055.334
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,22
|2.352.190.990
|% -0,38
|
|TUPRS
|255,30
|2.004.744.238
|% 1,51
|
|ODAS
|2,51
|1.319.330.932
|% 5,46
|
|TSKB
|2,00
|922.415.583
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.352.190.990
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.023.627.530
|% 0,00
|
|HALKB
|6,00
|1.435.953.650
|% 1,87
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6654
|14,6691
|% 0,22
|
|Euro
|15,8314
|15,8535
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,0026
|19,0979
|% 0,07
|
|Frank
|15,4232
|15,5161
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% 0,35
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-18,89
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,29
|