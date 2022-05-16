***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.05.2022 10:31
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı revize edilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.05.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 12.05.2022 tarih ve 24/708 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030482
BIST
11:472.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,81
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:4715,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1056
|Açılış
|: 15,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5831
En Düşük
15,4564
11:4716,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1512
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:47900,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,66
|Açılış
|: 900,16
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IMASM
|35,26
|2.294.016
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|15.057.342
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|45.639.329
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.602.510
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.030.359
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|71.939.405
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.592.299
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.199.448
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,84
|13.548.973
|% -4,97
|
|THYAO
|42,90
|1.490.950.945
|% 0,99
|
|GARAN
|14,97
|688.238.616
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,64
|640.881.394
|% 1,81
|
|KRDMD
|15,32
|604.615.788
|% -2,23
|
|KOZAL
|192,40
|534.471.107
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,71
|519.270.283
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,46
|354.871.452
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,10
|81.503.073
|% 0,92
|
|KARSN
|5,43
|252.137.397
|% 1,88
|
|GARAN
|14,97
|688.238.616
|% -0,07
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5721
|15,5761
|% 0,64
|
|Euro
|16,2576
|16,2787
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,9766
|19,0718
|% 0,28
|
|Frank
|15,4162
|15,5091
|% 0,17
|
|Riyal
|4,1368
|4,1575
|% 0,56
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,36
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,91
|
Seans Raporu
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