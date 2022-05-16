***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı revize edilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 18.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.05.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 12.05.2022 tarih ve 24/708 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030482BIST