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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.08.2022 18:25
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 1-Ana Sözleşmemizin 19. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden toplam 1.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanm
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BARMA 43,56 6.905.349 % 10,00  
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KIMMR 4,24 41.874.788 % 9,84  
IZMDC 2,69 165.365.364 % 9,80  
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Riyal 4,7658 4,7897 % 0,55  
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13:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -2,08  
Altın Gr. 1.034 1.034 4,40  
Cumhuriyet 6.901 7.005 -10,00  
Tam 6.934 6.984 0,00  
Yarım 3.378 3.414 0,00  
Çeyrek 1.694 1.707 0,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,54 -0,08  
Gümüş Gr. 11,86 11,87 0,03  
B. Petrol 98,10 98,10 0,70  
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