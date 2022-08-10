***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.08.2022 18:25
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 1-Ana Sözleşmemizin 19. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden toplam 1.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanm
13:542.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 26,90
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
13:5417,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0978
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
13:5418,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1724
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
13:541.033,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.033,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,76
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler13:54
|BARMA
|43,56
|6.905.349
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|123.809.814
|% 9,98
|
|KIMMR
|4,24
|41.874.788
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|165.365.364
|% 9,80
|
|GSRAY
|5,97
|411.980.977
|% 9,54
|
|TIRE
|19,95
|190.336.754
|% -9,48
|
|PAMEL
|189,60
|13.057.464
|% -8,85
|
|KZBGY
|32,00
|33.426.552
|% -8,26
|
|CMENT
|40,02
|282.316
|% -8,00
|
|OLMK
|11,83
|45.065.809
|% -7,58
|
|THYAO
|60,80
|4.168.897.969
|% 1,08
|
|AKBNK
|10,01
|1.536.854.690
|% 2,14
|
|YKBNK
|5,56
|1.486.462.329
|% 2,77
|
|SASA
|52,90
|1.422.982.957
|% 0,19
|
|SISE
|24,40
|1.304.940.407
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,56
|1.486.462.329
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,62
|833.597.315
|% -0,28
|
|ISCTR
|6,16
|1.030.760.965
|% 1,99
|
|DOHOL
|4,19
|708.953.518
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,73
|270.814.968
|% 8,12
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9523
|17,9668
|% 0,55
|
|Euro
|18,5775
|18,5872
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,8445
|21,9541
|% 0,36
|
|Frank
|19,0022
|19,1167
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,55
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,08
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.005
|-10,00
|
|Tam
|6.934
|6.984
|0,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,03
|
|B. Petrol
|98,10
|98,10
|0,70
|