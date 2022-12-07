***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.12.2022 23:09
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (07.12.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085651
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6423
En Düşük
18,6326
18:0519,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5990
En Düşük
19,5862
18:051.070,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.070,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.070,84
|
1.071,44
En Düşük
1.070,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6323
|18,6344
|% 0,01
|
|Euro
|19,5753
|19,6043
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6889
|22,8027
|% 0,01
|
|Frank
|19,7393
|19,8582
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|9,60
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.211
|7.268
|68,00
|
|Yarım
|3.492
|3.553
|33,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.776
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,62
|0,32
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|-1,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ