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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.04.2023 16:09
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 200.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 27.04.2023 tarih ve 24/527 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.04.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 200.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 27.04.2023 tarih ve 24/527 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142875


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Tam 9.110 9.332 50,00  
Yarım 4.446 4.570 32,00  
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