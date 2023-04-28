***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 200.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 27.04.2023 tarih ve 24/527 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.04.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.04.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 200.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 27.04.2023 tarih ve 24/527 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142875BIST