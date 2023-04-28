***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.04.2023 16:09
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 200.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 27.04.2023 tarih ve 24/527 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.04.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 200.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 27.04.2023 tarih ve 24/527 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142875
BIST
16:164.714
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -76,00
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1619,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1621,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0447
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:161.241,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.241,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.785
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.719.735
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.378.301
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,36
|200.019.414
|% -9,52
|
|IMASM
|27,82
|594.686.965
|% -8,55
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|CVKMD
|189,50
|2.268.977.319
|% 2,16
|
|THYAO
|130,30
|1.687.626.370
|% -0,38
|
|KOPOL
|51,60
|1.676.594.897
|% 0,49
|
|KONTR
|135,20
|1.274.948.727
|% -6,24
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|EKGYO
|6,15
|530.804.201
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|663.019.265
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.175.698.484
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,58
|1.002.068.599
|% -2,47
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4474
|19,4514
|% 0,14
|
|Euro
|21,4223
|21,4483
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,17
|
|Frank
|21,6941
|21,8247
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1702
|5,1961
|% 0,05
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-1,76
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.110
|9.332
|50,00
|
|Yarım
|4.446
|4.570
|32,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.292
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|0,70
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:29ANHYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 947 adet işlem
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16:28ITTFH
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 547, 734 adet işlem
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16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 37 kaybederek (% -1.34 ) 5, 189
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16:27
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16:27FLAP
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 728, 955 adet işlem