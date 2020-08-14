Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

14.08.2020 13:26
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketin 100 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 66.200.000 TL artışla 100.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 66.200.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868964


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:031.086
Değişim :  -1,32% |  -14,47
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096 En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler14:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.289,90 7.909.315 % 10,00  
BAYRK 7,27 12.588.157 % 9,98  
NETAS 15,88 82.960.122 % 9,97  
AKSEN 5,09 138.045.395 % 9,94  
FADE 4,65 3.582.690 % 9,93  
daha fazla
14:03 Alış Satış %  
Dolar 7,3760 7,3793 % 0,52  
Euro 8,7108 8,7181 % 0,46  
Sterlin 9,6336 9,6820 % 0,75  
Frank 8,0680 8,1167 % 0,41  
Riyal 1,9606 1,9704 % 0,48  
daha fazla
14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.944 -9,81  
Altın Gr. 462 462 0,94  
Cumhuriyet 3.071 3.118 27,00  
Tam 3.060 3.139 30,80  
Yarım 1.479 1.519 14,90  
Çeyrek 742 759 7,45  
Gümüş.Ons 26,60 26,64 -0,86  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,15  
B. Petrol 44,91 44,91 -0,05  
Seans Raporu 14:03
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru