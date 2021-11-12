***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.11.2021 17:45
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 ve 30.06.2021 Tarihli Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu ve Esas Sözleşmesi ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.mobiltel.com.tr/yatirimci-iliskileri/ sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977453
BIST
17:501.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,63
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:509,9606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0573
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:5011,4061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0557
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:50595,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,47
|Açılış
|: 595,73
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:50
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|40.223.342
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.331.443
|% 9,91
|
|PRKAB
|35,22
|206.648.575
|% 9,18
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|42.522.507
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|261.210.134
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.405.282
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,37
|98.932.043
|% -8,14
|
|PETKM
|7,72
|3.042.493.453
|% 0,92
|
|GARAN
|10,56
|1.770.457.593
|% -0,38
|
|THYAO
|17,79
|1.396.570.006
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,44
|746.881.911
|% 0,27
|
|TUPRS
|155,40
|687.002.102
|% -0,70
|
|PETKM
|7,72
|3.042.493.453
|% 0,92
|
|ADESE
|1,22
|433.405.282
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|510.476.627
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,15
|273.848.459
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,08
|602.195.218
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9554
|9,9606
|% 0,58
|
|Euro
|11,3993
|11,4061
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,3059
|13,3726
|% 0,82
|
|Frank
|10,7538
|10,8186
|% 0,47
|
|Riyal
|2,6505
|2,6638
|% 0,66
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-1,16
|
|Altın Gr.
|595
|596
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,04
|8,05
|0,02
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|-0,67
|