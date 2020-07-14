***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın kabul edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859840BIST