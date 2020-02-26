***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemleri hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, INFO, TREINFM00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 153.326,75 83,02596B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.179.348,25 83,02596Ek Açıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda yer alan 6,256,566 TL dönem karından şirket esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 1.584.509 TL vergi karşılığı ve 276,507,34 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir net dönem karı 4,395,549.66 TL'dir.Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kâr Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, 4,355,760 TL'si dağıtılabilir net dönem karından, 10,976,915 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 15.332.675TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması yönünde Genel Kurul'a öneri götürülmesine ve Kar Dağıtım Tablosunun aşağıdaki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 31.12.2019 Kar Dagitim Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.467.3252. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.184.513,78* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.256.566 7.158.028,164. Vergiler ( - ) 1.584.509 1.627.881,35. Net Dönem Kârı 4.672.057 5.530.146,866. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 276.507,34 276.507,348. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.395.549,66 5.253.639,52Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.395.549,66 5.253.639,529. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 400 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.395.949,66 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 923.366,25 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 923.366,25 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.432.393,75 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 39.789,66 5.253.639,5220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.976.915 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 153.326,75 3,49 0,8302597 83,02597B Grubu 0 15.179.348,25 345,33 0,8302597 83,02597TOPLAM 0 15.332.675 348,82 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar Payı Dağıtım Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821788BIST