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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2020 14:34
GÜNCEL HABERLER


Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, INFO, TREINFM00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 153.326,75 83,02596
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.179.348,25 83,02596

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2020 (bugün) yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 4,355,760 TL'si dağıtılabilir net dönem karından, 10,976,915 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 15.332.675
TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kabul edilmiştir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 31.12.2019 Kar Dagitim Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.467.325
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.184.513,78

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.256.566 7.158.028,16
4. Vergiler ( - ) 1.584.509 1.627.881,3
5. Net Dönem Kârı 4.672.057 5.530.146,86
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 276.507,34 276.507,34
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.395.549,66 5.253.639,52
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.395.549,66 5.253.639,52
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 400 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.395.949,66 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 923.366,25 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 923.366,25 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.432.393,75 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 39.789,66 5.253.639,52
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.976.915 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 153.326,75 3,49 0,8302597 83,02597
B Grubu 0 15.179.348,25 345,33 0,8302597 83,02597
TOPLAM 0 15.332.675 348,82 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar Payı Dağıtım Tablosu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831418


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UZERB 1,76 36.626 % 10,00  
ECZYT 8,60 35.333.405 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6405 7,6788 % 0,45  
Frank 6,6798 6,7200 % 0,93  
Riyal 1,7477 1,7564 % 0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.528 1.529 29,23  
Altın Gr. 323 323 7,02  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,84 12,87 0,24  
Gümüş Gr. 2,72 2,73 0,07  
B. Petrol 25,93 25,93 -1,05  
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