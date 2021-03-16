***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









nması amacıyla 6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A maddesiyle kurumlar vergisi mükelleflerine ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı getirilmiştir.Aynı kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (g) bendi ile de VUK un 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 48.813.943 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 46.892.146 TL net dönem karı bulunmakta olupBu çerçevede Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 5.900.000.-TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına, dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere 38.100.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,Söz konusu hususların onayı için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu_revize.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.461.021Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 62.714.667 60.243.9124. Vergiler ( - ) 13.900.724 13.351.7675. Net Dönem Kârı 48.813.943 46.892.1466. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.344.607,29 2.344.607,298. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 46.469.336 44.547.539Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 46.469.336 44.547.5399. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 399.097 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 46.868.433 44.547.53911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 38.100.000 38.100.000* Nakit 0 0* Bedelsiz 38.100.000 38.100.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 5.900.000 5.900.00019. Olağanüstü Yedek 2.469.336 547.53920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 381.000 0,82 0,381 38,1B Grubu 0 37.719.000 81,17 0,381 38,1TOPLAM 0 38.100.000 81,99 0,381 38,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918550BIST