***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Kararının Genel Kurul Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, INFO, TREINFM00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 899.000 65,09775B Grubu, INFO, TREINFM00017 89.001.000 65,09775Ek AçıklamalarŞirketimizin 06.05.2022 (bugün) yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 14.100.000.-TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına ve dağıtılabilir net dönem karından 87.352.667,14 TL ve Olağanüstü Yedeklerden 2.547.332,86 TL olmak üzere toplam 89.900.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması oybirliği ile kabul edilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İnfo Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 138.100.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.870.528,41Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 146.332.317 142.640.250,784. Vergiler ( - ) 36.801.947 35.847.969,585. Net Dönem Kârı 109.530.370 106.792.281,26. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.339.614,06 5.339.614,068. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 104.190.755,94 101.452.667,14Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 104.190.755,94 101.452.667,149. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 176.179,210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 104.366.935,14 101.452.667,1411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 87.352.667,14 87.352.667,14* Nakit 0 0* Bedelsiz 87.352.667,14 87.352.667,1412. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 14.100.000 14.100.00019. Olağanüstü Yedek 2.738.088,8 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 2.547.332,86 2.547.332,86Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 899.000 0,86 0,651 65,1B Grubu 89.001.000 85,42 0,651 65,1TOPLAM 89.900.000 86,28Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar Payı Dağıtım Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027164BIST