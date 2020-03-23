***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2020 14:34
2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak SPK'nın 27.01.2020 tarihli onayını takiben Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru neticesinde Bakanlık'tan da 12.02.2020 tarihinde izin alınmıştır. SPK ve Bakanlık onaylı tadil metni 23.03.2020 (bugün) tarihinde yapılan Olağan genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831419
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BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.237.769
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.960
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
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|ECZYT
|8,60
|35.333.345
|% 9,97
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|ADNAC
|1,80
|7.873.856
|% -10,00
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|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
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|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
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|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
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|GARAN
|7,08
|1.385.444.710
|% -5,09
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|ASELS
|20,90
|555.369.235
|% -2,34
|
|THYAO
|7,85
|443.942.744
|% -1,63
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|YKBNK
|1,79
|326.401.892
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,75
|280.477.192
|% -9,54
|
|GARAN
|7,08
|1.385.444.710
|% -5,09
|
|YKBNK
|1,79
|326.401.892
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,69
|70.264.151
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,75
|280.477.192
|% -9,54
|
|ODAS
|1,18
|99.581.815
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6427
|7,6810
|% 0,48
|
|Frank
|6,6790
|6,7192
|% 0,92
|
|Riyal
|1,7476
|1,7563
|% 0,52
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,31
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,90
|0,26
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|Gümüş Gr.
|2,73
|2,73
|0,07
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|B. Petrol
|26,30
|26,30
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