***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak SPK'nın 27.01.2020 tarihli onayını takiben Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru neticesinde Bakanlık'tan da 12.02.2020 tarihinde izin alınmıştır. SPK ve Bakanlık onaylı tadil metni 23.03.2020 (bugün) tarihinde yapılan Olağan genel Kurulunda kabul edilmiştir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831419BIST