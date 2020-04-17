***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2020 14:46
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 17.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak SPK'nın 27.01.2020 tarihli onayını takiben Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru neticesinde Bakanlık'tan da 12.02.2020 tarihinde izin alınmıştır. SPK ve Bakanlık onaylı tadil metni 23.03.2020 tarihinde yapılan Olağan genel Kurulunda kabul edilmiştir.
17.04.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838934
BIST
17:1997.826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.577,25
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:196,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:197,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5586
En Düşük
7,4073
17:19376,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -6,81
|Açılış
|: 376,96
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.917
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.971.512
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.022
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.892.447
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,33
|9.652.340
|% -7,50
|
|PGSUS
|51,25
|1.435.687.372
|% 2,66
|
|GARAN
|8,41
|866.668.309
|% 1,94
|
|THYAO
|10,41
|800.610.027
|% 2,46
|
|ASELS
|26,98
|694.899.166
|% 1,20
|
|AKBNK
|5,80
|555.502.637
|% 2,65
|
|KARSN
|1,47
|255.553.181
|% 6,52
|
|YKBNK
|1,99
|295.676.462
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,66
|81.193.119
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,21
|127.894.698
|% 2,54
|
|IHLGM
|1,06
|113.186.157
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6430
|8,6864
|% 0,21
|
|Frank
|7,1459
|7,1889
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8410
|1,8502
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,48
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.478
|-45,40
|
|Tam
|2.494
|2.554
|-42,90
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-22,70
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|0,54
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:33QNBFB
Yüzde 9.94 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 103 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2334, 63 artarak (% 2.04 ) 116, 720
-
17:31XU100
Endeks 98, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 11, 242.00 milyon TL de
-
17:31DAGI
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 069, 924 adet işlem
-
17:29EUYO
Yüzde 9.63 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 455, 006 adet işlem