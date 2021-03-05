***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesi kapsamındaki başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen 01.03.2021 tarih ve 2635 sayılı yazı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.SPK onaylı tadil metni ekte yer almakta olup, söz konusu husus Ticaret Bakanlığı'nın da izni alınarak yapılacak ilk genel kurul gündemine eklenmek suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915412BIST