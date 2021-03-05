***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.03.2021 14:58
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesi kapsamındaki başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen 01.03.2021 tarih ve 2635 sayılı yazı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.
SPK onaylı tadil metni ekte yer almakta olup, söz konusu husus Ticaret Bakanlığı'nın da izni alınarak yapılacak ilk genel kurul gündemine eklenmek suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915412
BIST
15:191.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.534
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|Önceki Kapanış
|: 1.538
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En Düşük
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15:197,4899
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,5541
En Düşük
7,4725
15:198,9447
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 408,01
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|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler15:17
|CLEBI
|226,60
|108.852.745
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.271.573
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.920.641
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|19.023.714
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,93
|1.467.407.284
|% 0,68
|
|GARAN
|9,32
|1.067.866.233
|% -0,85
|
|INDES
|32,60
|858.538.875
|% 6,96
|
|KRDMD
|7,28
|741.469.732
|% -1,09
|
|THYAO
|14,65
|714.182.744
|% -0,48
|
|PETKM
|5,93
|1.467.407.284
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,41
|456.639.704
|% -0,82
|
|TSKB
|1,75
|262.239.124
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,42
|398.859.237
|% 2,09
|
|GARAN
|9,32
|1.067.866.233
|% -0,85
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4849
|7,4878
|% -0,31
|
|Euro
|8,9411
|8,9468
|% -0,77
|
|Sterlin
|10,3076
|10,3593
|% -0,93
|
|Frank
|8,0267
|8,0750
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9876
|1,9975
|% -0,47
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-0,61
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-11,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|-16,44
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-7,95
|
|Çeyrek
|653
|668
|-3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,62
|68,62
|1,88
|