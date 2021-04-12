***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Bakanlık Onayı ve Söz Konusu Hususun Genel Kurul'da Pay Sahiplerinin Onayına Sunulması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesi kapsamındaki başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen 01.03.2021 tarih ve 2635 sayılı yazı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.Söz konusu hususa ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan da 18.03.2021 tarihinde onay alınmış olup, SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.İlgili husus 16.04.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926910BIST