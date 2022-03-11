***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2022 14:14
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2026 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesi, esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılması ve, alınacak izinleri müteakiben esas sözleşme değişikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına ilişkin almış olduğu 10.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında SPK başvurusu 11.03.2022 tarihinde yapılmıştır.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İnfo Yatırım Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009485
BIST
14:392.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 21,08
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.063
En Düşük
2.043
14:3914,7937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0608
|Açılış
|: 14,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
14:3916,3122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0321
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2585
14:39947,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,75
|Açılış
|: 947,28
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
945,34
BIST En Aktif Hisseler14:37
|FORMT
|1,10
|67.995.174
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|19.768.585
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.627.976
|% 9,93
|
|MEPET
|2,29
|10.283.265
|% 9,05
|
|ALKA
|23,90
|26.441.596
|% 8,05
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,66
|34.185.386
|% -5,18
|
|SKTAS
|2,98
|11.349.414
|% -4,49
|
|AKFGY
|2,55
|80.305.639
|% -3,77
|
|TRGYO
|6,09
|85.954.708
|% -3,33
|
|THYAO
|26,68
|3.009.882.077
|% 3,65
|
|KRDMD
|15,12
|2.756.462.971
|% -1,63
|
|SISE
|13,58
|1.508.817.038
|% 3,19
|
|EREGL
|34,28
|1.062.097.003
|% -0,98
|
|GARAN
|11,75
|973.985.300
|% 0,26
|
|ODAS
|1,54
|290.069.349
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,12
|2.756.462.971
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,27
|504.694.699
|% 4,81
|
|THYAO
|26,68
|3.009.882.077
|% 3,65
|
|SISE
|13,58
|1.508.817.038
|% 3,19
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7657
|14,7908
|% -0,43
|
|Euro
|16,2753
|16,3114
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,4589
|19,5565
|% 0,59
|
|Frank
|15,9334
|16,0294
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9588
|3,9786
|% 0,45
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-16,64
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,29
|
|Cumhuriyet
|6.362
|6.427
|-24,00
|
|Tam
|6.311
|6.470
|-19,99
|
|Yarım
|3.050
|3.130
|-9,67
|
|Çeyrek
|1.530
|1.565
|-4,84
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,40
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|4,14
|
Seans Raporu
14:37
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14:52XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 20, 263.00 milyon TL de
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14:52ULUUN
Yüzde 5.85 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 044, 781 adet işlem
-
14:51EGEPO
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 249 adet işlem
-
14:50BASGZ
Yüzde 4.99 oranında artışla 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 795, 982 adet işlem
-
14:49AYES
Yüzde 5.59 oranında artışla 19.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 869 adet işlem