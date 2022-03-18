***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre UzatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tadil metninde sehven yapılan hata düzeltilerek 18.03.2022 tarihli yeni bir yönetim kurulu kararı alınmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 11.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2026 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesi, esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılması ve, alınacak izinleri müteakiben esas sözleşme değişikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına ilişkin almış olduğu 10.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında SPK başvurusu 11.03.2022 tarihinde yapılmıştır.Tadil metninde sehven yapılan hata düzeltilerek 18.03.2022 tarihli yeni bir yönetim kurulu kararı alınmış olup, revize edilen tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İnfo Yatırım Tadil Metni-Revize.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011586BIST