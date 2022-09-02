***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2022 13:34
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'dan TR A+'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2'den TR A1'e yükseltilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059605
BIST
16:373.218
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 75,22
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:3718,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 18,2780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:3718,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1363
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:371.001,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.001,42
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:37
|OYYAT
|25,30
|20.265.390
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.069.394
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|595.368.160
|% 9,98
|
|DYOBY
|21,06
|47.734.335
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|45.019.058
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.555.932
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,37
|92.771.562
|% -7,72
|
|OSMEN
|31,88
|8.318.200
|% -5,12
|
|BTCIM
|30,24
|11.275.958
|% -4,91
|
|PENTA
|393,60
|63.943.625
|% -4,79
|
|YKBNK
|7,79
|6.463.936.726
|% 2,91
|
|AKBNK
|13,03
|5.413.183.422
|% 9,96
|
|GARAN
|23,72
|4.053.131.531
|% 4,40
|
|HALKB
|8,93
|3.858.704.560
|% 4,81
|
|THYAO
|71,85
|3.675.325.997
|% 1,05
|
|YKBNK
|7,79
|6.463.936.726
|% 2,91
|
|HALKB
|8,93
|3.858.704.560
|% 4,81
|
|AKBNK
|13,03
|5.413.183.422
|% 9,96
|
|EKGYO
|4,06
|1.683.421.918
|% 1,50
|
|ISCTR
|8,65
|3.326.053.333
|% 7,59
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2082
|18,2329
|% 0,20
|
|Euro
|18,2292
|18,2411
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,9779
|21,0831
|% 0,20
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8323
|4,8566
|% 0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|13,52
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,66
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|33,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,10
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|2,62
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, HEKTS
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, VESTL, ISCTR
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 6 artarak (% 2.68 ) 2, 862
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKBNK, VKING, BRMEN, OYYAT, TSKB, KNFRT, HKTM, DYOBY, ULUSE, AKMGY
-
16:48
KNFRT, DYOBY, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında