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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

02.09.2022 13:34
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'dan TR A+'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2'den TR A1'e yükseltilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059605


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Altın Ons 1.711 1.711 13,52  
Altın Gr. 1.001 1.001 8,66  
Cumhuriyet 6.711 6.812 55,00  
Tam 6.747 6.798 33,00  
Yarım 3.288 3.323 16,00  
Çeyrek 1.649 1.661 8,00  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,19  
Gümüş Gr. 10,53 10,54 0,10  
B. Petrol 94,98 94,98 2,62  
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