***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
17.04.2020 15:27
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mehmet AŞÇIOĞLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838969
BIST
16:4398.051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.801,49
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:436,9247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0201
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:437,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:43377,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -5,92
|Açılış
|: 377,85
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.761.851
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.570.047
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|6.974.009
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.527.793
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,37
|9.031.342
|% -6,39
|
|PGSUS
|51,00
|1.383.644.563
|% 2,16
|
|GARAN
|8,45
|819.192.008
|% 2,42
|
|THYAO
|10,42
|771.442.811
|% 2,56
|
|ASELS
|27,06
|647.776.037
|% 1,50
|
|AKBNK
|5,81
|537.419.358
|% 2,83
|
|KARSN
|1,48
|236.653.551
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,00
|287.530.999
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,67
|78.596.201
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|109.681.303
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,20
|119.017.705
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6163
|8,6595
|% -0,10
|
|Frank
|7,1173
|7,1601
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8358
|1,8450
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-19,32
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-6,07
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.483
|-40,00
|
|Tam
|2.500
|2.559
|-37,30
|
|Yarım
|1.214
|1.244
|-20,00
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,08
|28,08
|0,26
|
Seans Raporu
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16:56XU100
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TTKOM