INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8481
|7,8874
|% -0,20
|Frank
|6,1568
|6,1939
|% 0,14
|Riyal
|1,6165
|1,6246
|% 0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|1,35
|Altın Gr.
|314
|314
|1,32
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,02
|B. Petrol
|58,95
|58,95
|1,20
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 119, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 10, 464.00 milyon TL de
- 17:59ESCOM Yüzde -6.69 oranında düşüşle 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 249 adet işlem
- 17:58KRTEK Yüzde -4.41 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 823, 172 adet işlem
- 17:57SONME Yüzde -5.38 oranında düşüşle 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 570 adet işlem
- 17:56VKFYO Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 609, 858 adet işlem