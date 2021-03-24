***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.03.2021 13:56
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
10.03.2021 – 23.03.2021
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) paylarında 10.03.2021 – 23.03.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920147
BIST
17:591.410
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 32,08
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:597,9066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0334
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:599,3993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0621
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:59439,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,82
|Açılış
|: 439,12
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PEKGY
|2,20
|60.445.858
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.767.308
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|502.502
|% 10,00
|
|KSTUR
|286,00
|536.716
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.289.825
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|1.808.302
|% -9,98
|
|AVHOL
|8,94
|8.405.219
|% -1,32
|
|BALAT
|8,00
|505.856
|% 0,00
|
|AGHOL
|24,24
|105.484.070
|% 0,17
|
|ETILR
|6,01
|1.629.245
|% 0,17
|
|ODAS
|3,50
|366.320.307
|% 7,03
|
|AVOD
|10,28
|324.305.727
|% 9,95
|
|PGSUS
|74,35
|314.263.916
|% 4,94
|
|ESEN
|41,10
|210.270.077
|% 6,53
|
|ISKPL
|41,30
|180.305.287
|% 6,22
|
|TURSG
|6,33
|86.507.000
|% 9,14
|
|KRVGD
|17,45
|167.766.231
|% 7,85
|
|OYAKC
|7,27
|62.945.638
|% 5,52
|
|AKYHO
|2,23
|18.809.714
|% 3,24
|
|FADE
|15,81
|103.931.093
|% 9,94
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9004
|7,9066
|% -0,42
|
|Euro
|9,3805
|9,3993
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,7886
|10,8427
|% -0,91
|
|Frank
|8,3922
|8,4428
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0970
|2,1075
|% -0,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|2,65
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,29
|63,29
|2,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de