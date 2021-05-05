***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.05.2021 14:09
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
21.04.2021 – 04.05.2021
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) paylarında 21.04.2021 – 04.05.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934627
BIST
15:301.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
15:308,3457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
15:3010,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
15:30475,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 475,90
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler15:30
|MTRKS
|42,24
|111.082.452
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.884.980
|% 10,00
|
|TSGYO
|4,44
|9.812.092
|% 9,90
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|TSPOR
|2,28
|109.640.613
|% 9,09
|
|VAKFN
|19,17
|43.977.571
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|CANTE
|4,67
|244.492.161
|% -9,85
|
|MEPET
|2,43
|13.432.343
|% -9,67
|
|BALAT
|5,95
|170.174
|% -7,61
|
|PGSUS
|80,90
|295.046.428
|% 0,19
|
|CANTE
|4,67
|244.492.161
|% -9,85
|
|RTALB
|24,26
|178.231.115
|% 6,68
|
|QUAGR
|25,00
|139.040.757
|% 1,05
|
|YKSLN
|6,44
|138.286.924
|% 6,10
|
|CANTE
|4,67
|244.492.161
|% -9,85
|
|IHLGM
|1,01
|25.330.940
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,44
|138.286.924
|% 6,10
|
|PEKGY
|1,28
|21.848.149
|% -2,29
|
|GWIND
|4,82
|79.711.902
|% -1,03
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3415
|8,3457
|% 0,26
|
|Euro
|10,0096
|10,0395
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,5693
|11,6273
|% 0,40
|
|Frank
|9,0942
|9,1490
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2175
|2,2287
|% 0,23
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,81
|
|Altın Gr.
|477
|477
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|0,89
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:41IZTAR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 17.27 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 840 adet işlem
-
15:40XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 10, 655.00 milyon TL de
-
15:40KARTN
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 59.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 791 adet işlem
-
15:39MEPET
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 192, 771 adet işlem
-
15:38MRGYO
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 893, 406 adet işlem