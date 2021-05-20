***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.05.2021 13:36
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
05.05.2021 – 18.05.2021
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) paylarında 05.05.2021 – 18.05.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936947
BIST
17:511.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
17:518,3674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0451
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
17:5110,2372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0114
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
17:51505,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,45
|Açılış
|: 505,26
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler17:51
|FENER
|31,28
|558.522.085
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|348.292.575
|% 9,95
|
|ISBIR
|9.400,00
|18.916.321
|% 9,91
|
|EUYO
|4,67
|3.693.320
|% 9,88
|
|SANFM
|15,70
|2.866.356
|% 9,87
|
|NTGAZ
|9,97
|66.731.586
|% -8,45
|
|IHGZT
|1,21
|17.220.803
|% -8,33
|
|QNBFL
|96,50
|123.190
|% -6,94
|
|SAYAS
|33,36
|23.102.366
|% -6,24
|
|YBTAS
|15.500,00
|480.484
|% -5,46
|
|KOZAL
|129,90
|646.438.981
|% -0,84
|
|PGSUS
|82,30
|415.496.534
|% 0,30
|
|JANTS
|87,85
|348.292.575
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,97
|265.591.759
|% 0,51
|
|TAVHL
|23,62
|244.046.765
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,97
|265.591.759
|% 0,51
|
|OSTIM
|2,64
|143.122.205
|% 6,45
|
|IHLGM
|1,06
|36.610.384
|% -0,93
|
|CANTE
|6,85
|219.350.759
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,34
|39.617.075
|% -0,74
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3652
|8,3674
|% -0,54
|
|Euro
|10,2318
|10,2372
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,8044
|11,8636
|% -0,28
|
|Frank
|9,2613
|9,3171
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2246
|2,2357
|% -0,53
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|7,22
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,70
|