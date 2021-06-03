***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
03.06.2021 10:54
Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
19.05.2021-01.06.2021
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) paylarında 19.05.2021 – 01.06.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939811
BIST
12:391.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:398,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0453
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:3910,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0495
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5475
En Düşük
10,4950
12:39525,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,74
|Açılış
|: 525,51
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:36
|KATMR
|3,63
|45.414.537
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.167.782
|% 9,87
|
|MZHLD
|42,00
|3.372.289
|% 8,86
|
|EPLAS
|29,96
|8.978.434
|% 8,55
|
|GOLTS
|48,40
|25.779.151
|% 8,18
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,12
|36.580.734
|% -4,25
|
|THYAO
|13,95
|1.167.992.041
|% 2,20
|
|GARAN
|8,06
|597.653.536
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,93
|411.248.055
|% 1,54
|
|SISE
|7,96
|330.709.290
|% 1,92
|
|PETKM
|6,38
|267.873.926
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|247.103.331
|% -0,45
|
|THYAO
|13,95
|1.167.992.041
|% 2,20
|
|GARAN
|8,06
|597.653.536
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,63
|38.611.235
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,95
|110.441.686
|% 1,04
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6310
|8,6326
|% 0,46
|
|Euro
|10,5342
|10,5392
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,2083
|12,2696
|% 0,56
|
|Frank
|9,5564
|9,6139
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,50
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|-8,40
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|-4,06
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,03
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,06
|