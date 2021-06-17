***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.06.2021 11:19
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
02.06.2021-15.06.2021
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) paylarında 02.06.2021 – 15.06.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942796
BIST
11:581.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,80
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:588,6344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:5810,3384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0035
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:58500,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,23
|Açılış
|: 500,80
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:56
|IDGYO
|5,50
|1.500.973
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.665.933
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,45
|969.049
|% 8,83
|
|BERA
|18,81
|15.354.095
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|122.795.344
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,62
|713.652.420
|% 2,09
|
|GARAN
|8,35
|322.246.407
|% -0,12
|
|BOBET
|5,54
|282.587.515
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,22
|258.827.483
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,10
|207.375.262
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,22
|258.827.483
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|141.925.967
|% -0,90
|
|YESIL
|2,12
|122.795.344
|% -8,62
|
|BOBET
|5,54
|282.587.515
|% 1,84
|
|THYAO
|14,62
|713.652.420
|% 2,09
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6328
|8,6344
|% 0,22
|
|Euro
|10,3318
|10,3388
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0355
|12,0959
|% 0,19
|
|Frank
|9,4129
|9,4696
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2965
|2,3081
|% 0,27
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-6,01
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.368
|-66,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|-62,95
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|-30,45
|
|Çeyrek
|801
|819
|-15,22
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|-0,32
|