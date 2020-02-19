***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 18:30
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 19.02.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.2041 sayılı yazısı ile
SAMSUN İRTİBAT BÜROSU
Kılıçdede Mahallesi Borkonut Center İş Merkezi Kastamonu Sokak N6 Kat:7 Daire:100 İlkadım/Samsun
adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820168
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0875
En Düşük
6,0483
18:056,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5695
En Düşük
6,5382
18:05314,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,63
|Açılış
|: 314,36
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8410
|7,8804
|% -0,29
|
|Frank
|6,1570
|6,1941
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6174
|1,6255
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|3,96
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|59,16
|59,16
|1,41
|