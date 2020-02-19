***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 19.02.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.2041 sayılı yazısı ileSAMSUN İRTİBAT BÜROSUKılıçdede Mahallesi Borkonut Center İş Merkezi Kastamonu Sokak N6 Kat:7 Daire:100 İlkadım/Samsunadresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820168BIST