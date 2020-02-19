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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.02.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.02.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.2041 sayılı yazısı ile
   
SAMSUN İRTİBAT BÜROSU
Kılıçdede Mahallesi Borkonut Center İş Merkezi Kastamonu Sokak N6 Kat:7 Daire:100 İlkadım/Samsun
adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. 
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820168


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FENER 19,44 984.283.298 % 20,00  
TSPOR 7,78 665.730.087 % 19,88  
BJKAS 3,52 824.630.598 % 19,73  
LKMNH 7,50 46.698.613 % 14,85  
NIBAS 5,90 831.606 % 13,46  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8410 7,8804 % -0,29  
Frank 6,1570 6,1941 % 0,14  
Riyal 1,6174 1,6255 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.607 1.607 3,96  
Altın Gr. 314 314 1,66  
Cumhuriyet 2.078 2.110 19,00  
Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,27 18,31 0,06  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,02  
B. Petrol 59,16 59,16 1,41  
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