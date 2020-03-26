***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 18:24
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından şirket kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasını teminen Şirketimiz tarafından ihraç edilen finansman bonolarının geri alınmasına ve bu kapsamda 20.000.000 TL kaynak ayrılmasına, işlem fiyatlarının piyasa şartları doğrultusunda belirlenerek alım işlemi gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832451
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0091
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0882
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
18:05337,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,24
|Açılış
|: 337,14
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,51
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7460
|7,7849
|% 1,85
|
|Frank
|6,6104
|6,6503
|% 1,06
|
|Riyal
|1,6981
|1,7066
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.639
|20,20
|
|Altın Gr.
|337
|337
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,00
|
|B. Petrol
|26,79
|26,79
|-0,60
|