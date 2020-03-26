***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu tarafından şirket kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasını teminen Şirketimiz tarafından ihraç edilen finansman bonolarının geri alınmasına ve bu kapsamda 20.000.000 TL kaynak ayrılmasına, işlem fiyatlarının piyasa şartları doğrultusunda belirlenerek alım işlemi gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832451BIST