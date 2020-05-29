***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 18:20
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.05.2020 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile bildirimde bulunduğumuz Bulgaristan'ın Sofya şehrinde faaliyet gösteren şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vaha Trade LLC unvanlı şirketin sahip olduğu mevcut lisansların iptal edilmesine ve şirketin tasfiye edilmesine karar verilmişti.
Bulgaristan'daki yetkililerimizden edindiğimiz bilgi çerçevesinde %100 bağlı ortaklığımız Vaha Trade LLC'nin lisansının iptal edildiği tarafımıza iletilmiştir.
Detaylı bilgi edinilmesi ve gerekmesi durumunda süreç ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847777
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,90
|Açılış
|: 380,33
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.906.858
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.384.539
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.666.024
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.612.724
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,10
|226.727
|% -10,00
|
|TUKAS
|8,55
|707.169.753
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.538.777
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.481
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|3.236.823
|% -9,97
|
|GARAN
|7,85
|1.729.666.002
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,32
|1.191.798.269
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.027.412.917
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|812.680.343
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|716.287.224
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.191.798.269
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|812.680.343
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|347.586.563
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.811.358
|% 4,76
|
|GARAN
|7,85
|1.729.666.002
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3842
|8,4263
|% 0,18
|
|Frank
|7,0622
|7,1047
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|15,51
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,90
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.497
|23,70
|
|Tam
|2.538
|2.566
|16,70
|
|Yarım
|1.239
|1.253
|11,90
|
|Çeyrek
|619
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,10
|
|B. Petrol
|35,75
|35,75
|-0,28
|