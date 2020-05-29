***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.05.2020 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile bildirimde bulunduğumuz Bulgaristan'ın Sofya şehrinde faaliyet gösteren şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vaha Trade LLC unvanlı şirketin sahip olduğu mevcut lisansların iptal edilmesine ve şirketin tasfiye edilmesine karar verilmişti.Bulgaristan'daki yetkililerimizden edindiğimiz bilgi çerçevesinde %100 bağlı ortaklığımız Vaha Trade LLC'nin lisansının iptal edildiği tarafımıza iletilmiştir.Detaylı bilgi edinilmesi ve gerekmesi durumunda süreç ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847777BIST