***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermaye piyasalarındaki etkinliğinin artmasına, gerek mevcut piyasa koşulları gerekse de şubeleşme yoluyla artan müşteri sayısına bağlı olarak müşterilerimizin kredili menkul kıymet için talep ettikleri tutarlar artmaktadır. Şirketimizin büyüme planları doğrultusunda özkaynaklarını güçlendirmek ve artan kredi taleplerini karşılamak amacıyla Şirketimizin 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere %195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL tutarında artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak yapılacak sermaye artırımı kapsamında şirketimiz hakim ortağı Sibel Gökalp'in şirketimizden olan 10.000.000 TL tutarındaki alacağının yapılacak sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılmasına ve sermaye avansı hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.Şirketimiz müşterilerinin kredili menkul kıymet işlemlerinin plasmanı için Sibel Gökalp'ten sağlanan 10.000.000 TL tutarındaki fon sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854491BIST