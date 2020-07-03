***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 18:26
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermaye piyasalarındaki etkinliğinin artmasına, gerek mevcut piyasa koşulları gerekse de şubeleşme yoluyla artan müşteri sayısına bağlı olarak müşterilerimizin kredili menkul kıymet için talep ettikleri tutarlar artmaktadır. Şirketimizin büyüme planları doğrultusunda özkaynaklarını güçlendirmek ve artan kredi taleplerini karşılamak amacıyla Şirketimizin 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere %195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL tutarında artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak yapılacak sermaye artırımı kapsamında şirketimiz hakim ortağı Sibel Gökalp'in şirketimizden olan 10.000.000 TL tutarındaki alacağının yapılacak sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılmasına ve sermaye avansı hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz müşterilerinin kredili menkul kıymet işlemlerinin plasmanı için Sibel Gökalp'ten sağlanan 10.000.000 TL tutarındaki fon sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854491
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,81
|Açılış
|: 392,14
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5355
|8,5783
|% 0,19
|
|Frank
|7,2387
|7,2823
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8256
|1,8347
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,68
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.612
|2.625
|4,30
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,10
|
|Çeyrek
|634
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|-0,29
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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