***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBulgaristan'daki %100 oranında bağlı ortaklığımız Vaha Trade'in yatırım aracılığı faaliyet belgesinin iptal edilmesi sebebiyle, yatırım aracılılığının ve sermaye piyasası kapsamındaki hususların faaliyet konusundan çıkartılması ile ilgili olarak ana sözleşmede değişiklik yapılarak, onaylanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855261BIST