***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 18:11
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 06.07.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.6806 sayılı yazısı ile
BURSA
İRTİBAT BÜROSU
Odunluk Mahallesi Lefkoşe Cad. Ofis 16 İş Merkezi N4/24 Nilüfer/BURSA
adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858468
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,36
|Açılış
|: 397,44
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6340
|8,6773
|% 0,13
|
|Frank
|7,2727
|7,3165
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-8,98
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|-1,70
|
|Tam
|2.657
|2.672
|-1,80
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-0,90
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,88
|
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