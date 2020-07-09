***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 06.07.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.6806 sayılı yazısı ileBURSAİRTİBAT BÜROSUOdunluk Mahallesi Lefkoşe Cad. Ofis 16 İş Merkezi N4/24 Nilüfer/BURSAadresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858468BIST