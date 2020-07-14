***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 18:13
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere
ADANA ilinde Adana İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine,
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859842
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8318
En Düşük
7,7736
18:05399,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,51
|Açılış
|: 399,05
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,23
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.996.778
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.996.778
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.707.942
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.333.077
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.402.973
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.496.760
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.094.267
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.249.911.476
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.582.431.686
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.449.958.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|924.427.335
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|858.206.833
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.249.911.476
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.582.431.686
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|416.237.075
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|533.752.550
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|769.144.067
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5733
|8,6163
|% -0,13
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,78
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|9,30
|
|Tam
|2.672
|2.685
|9,60
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|4,70
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,28
|
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