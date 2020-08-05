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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.08.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin Bulgaristan'daki %100 bağlı ortaklığı Vaha Trade EOOD'nin satışına karar verilmesi sebebiyle, söz konusu bağlı ortaklığın 30.06.2020 finansal tablo dönemi itibarıyla "Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar" hesabında takip edilecek olmasından dolayı finansal tablolarımıza konsolide edilmeyecektir.
30.06.2020 tarihinden itibaren finansal tablolarımız "Konsolide Olmayan Finansal Tablolar" (Solo) formatında açıklanmaya başlanacaktır. 
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865395


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 7,92 30.807.755 % 10,00  
TRKCM 3,96 420.488.479 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.576.195 % 10,00  
AVISA 13,99 8.580.285 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.597.536 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2231 9,2694 % 2,82  
Frank 7,7362 7,7828 % 3,06  
Riyal 1,8708 1,8802 % 2,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.053 2.053 33,74  
Altın Gr. 464 464 17,37  
Cumhuriyet 3.047 3.098 114,60  
Tam 3.138 3.188 117,70  
Yarım 1.523 1.556 59,80  
Çeyrek 764 779 28,80  
Gümüş.Ons 26,99 27,02 1,00  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,36  
B. Petrol 45,99 45,99 1,56  
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