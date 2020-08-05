***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bulgaristan'daki %100 bağlı ortaklığı Vaha Trade EOOD'nin satışına karar verilmesi sebebiyle, söz konusu bağlı ortaklığın 30.06.2020 finansal tablo dönemi itibarıyla "Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar" hesabında takip edilecek olmasından dolayı finansal tablolarımıza konsolide edilmeyecektir.30.06.2020 tarihinden itibaren finansal tablolarımız "Konsolide Olmayan Finansal Tablolar" (Solo) formatında açıklanmaya başlanacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865395BIST