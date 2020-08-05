***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 16:18
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bulgaristan'daki %100 bağlı ortaklığı Vaha Trade EOOD'nin satışına karar verilmesi sebebiyle, söz konusu bağlı ortaklığın 30.06.2020 finansal tablo dönemi itibarıyla "Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar" hesabında takip edilecek olmasından dolayı finansal tablolarımıza konsolide edilmeyecektir.
30.06.2020 tarihinden itibaren finansal tablolarımız "Konsolide Olmayan Finansal Tablolar" (Solo) formatında açıklanmaya başlanacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865395
BIST
17:341.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:347,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1475
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:348,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,2323
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:34464,18
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 17,25
|Açılış
|: 464,18
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,37
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.488.479
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.576.195
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.424.425
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.026.776
|% -9,99
|
|SISE
|6,22
|2.556.775.263
|% 8,17
|
|EKGYO
|2,09
|1.441.295.630
|% -1,88
|
|GARAN
|6,82
|1.345.627.163
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,89
|924.369.329
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,04
|858.991.120
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,09
|1.441.295.630
|% -1,88
|
|SISE
|6,22
|2.556.775.263
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,89
|924.369.329
|% 3,96
|
|GARAN
|6,82
|1.345.627.163
|% 0,89
|
|TSKB
|1,11
|197.144.284
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2231
|9,2694
|% 2,82
|
|Frank
|7,7362
|7,7828
|% 3,06
|
|Riyal
|1,8708
|1,8802
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,74
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,37
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.098
|114,60
|
|Tam
|3.138
|3.188
|117,70
|
|Yarım
|1.523
|1.556
|59,80
|
|Çeyrek
|764
|779
|28,80
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
|