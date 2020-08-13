***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 12:32
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 13.08.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.8184 sayılı yazısı ile
SÖĞÜTÖZÜ
İRTİBAT BÜROSU
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis 4/47 Kat:18 Söğütözü Çankaya/ANKARA"
adresinde
İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868562
BIST
12:411.113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.119
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|Önceki Kapanış
|: 1.114
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En Düşük
1.106
12:417,3406
En Yüksek
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458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler12:41
|MSGYO
|4,18
|30.303.586
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.780.447
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.461.574
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|598.038
|% 9,93
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
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|KLGYO
|9,31
|38.939.870
|% -9,96
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|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
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|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
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|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
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|TUPRS
|79,65
|653.713.095
|% 2,44
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|THYAO
|11,31
|469.522.035
|% -0,96
|
|GARAN
|7,04
|455.604.965
|% -0,42
|
|KRDMD
|2,91
|452.783.141
|% -3,64
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|ASELS
|17,88
|419.104.514
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,03
|380.406.537
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,91
|452.783.141
|% -3,64
|
|ODAS
|2,58
|268.101.156
|% 1,98
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|CEMAS
|1,61
|155.759.076
|% 0,00
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|SKBNK
|1,53
|143.958.074
|% 1,32
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|12:41
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3361
|7,3406
|% 0,10
|
|Euro
|8,6829
|8,6937
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,5767
|9,6248
|% 0,51
|
|Frank
|8,0379
|8,0863
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9517
|1,9615
|% 0,11
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|12:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.930
|1.930
|13,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|-2,35
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-1,14
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|-0,06
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