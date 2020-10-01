***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 18:03
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Muğla
ilinde Bodrum İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine,
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877820
BIST
17:511.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:517,7478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:519,1121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0559
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:51474,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,36
|Açılış
|: 474,38
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:49
|MERKO
|13,20
|114.798.053
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.606.969
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.119.595
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.189.460
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.562.325
|% -9,99
|
|SISE
|7,02
|2.157.148.563
|% -4,10
|
|GARAN
|7,14
|1.814.303.445
|% 0,56
|
|ASELS
|18,78
|1.629.999.037
|% -2,80
|
|TURSG
|6,12
|1.396.294.427
|% 7,75
|
|THYAO
|10,59
|1.131.147.303
|% 0,86
|
|SISE
|7,02
|2.157.148.563
|% -4,10
|
|GARAN
|7,14
|1.814.303.445
|% 0,56
|
|TURSG
|6,12
|1.396.294.427
|% 7,75
|
|KRDMD
|3,39
|740.325.227
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,73
|313.748.849
|% 0,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7367
|7,7409
|% 0,25
|
|Euro
|9,0814
|9,0996
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,9699
|10,0199
|% 0,44
|
|Frank
|8,4045
|8,4551
|% 0,88
|
|Riyal
|2,0617
|2,0721
|% 0,70
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|15,29
|
|Altın Gr.
|475
|475
|7,75
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|23,14
|
|Yarım
|1.513
|1.552
|11,20
|
|Çeyrek
|759
|776
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|0,11
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|-2,14
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051