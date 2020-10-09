***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 05.10.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-9998 sayılı yazısı ileMECİDİYEKÖY İRTİBAT BÜROSUMecidiyeköy Yolu Caddesi N10 Celilağa İş Merkezi Kat:4 D:18 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880347BIST