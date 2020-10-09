***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 08:58
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 05.10.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-9998 sayılı yazısı ile
MECİDİYEKÖY İRTİBAT BÜROSU
Mecidiyeköy Yolu Caddesi N10 Celilağa İş Merkezi Kat:4 D:18 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880347
BIST
11:581.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
11:587,9331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
11:589,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
11:58488,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,56
|Açılış
|: 488,00
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler11:58
|IDEAS
|11,66
|4.916.706
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|7.723.737
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|101.170.997
|% 9,98
|
|KLMSN
|17,41
|44.280.379
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|885.913
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|904.375
|% -9,98
|
|SISE
|6,89
|694.976.680
|% 1,47
|
|GARAN
|7,05
|450.568.775
|% 1,15
|
|KERVT
|7,07
|234.826.301
|% 7,77
|
|AFYON
|4,50
|195.769.691
|% 0,22
|
|TUKAS
|10,73
|191.980.290
|% 5,82
|
|SISE
|6,89
|694.976.680
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,76
|132.084.001
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|158.985.223
|% 6,67
|
|GARAN
|7,05
|450.568.775
|% 1,15
|
|DOHOL
|2,53
|143.040.362
|% 2,02
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9281
|7,9331
|% -0,13
|
|Euro
|9,3517
|9,3614
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,2309
|10,2822
|% -0,07
|
|Frank
|8,6496
|8,7017
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1066
|2,1172
|% -0,17
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|20,03
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.278
|44,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|37,79
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|18,28
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,14
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,31
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:07CRFSA
Yüzde 6.87 oranında artışla 25.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 214 adet işlem
-
12:06FADE
Yüzde 7.30 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 957, 168 adet işlem
-
12:04VANGD
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.22 lira fiyatla işlem gören hissede 608, 262 adet işlem
-
12:03XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 460.00 milyon TL de
-
12:02POLHO
Yüzde 7.81 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 949, 859 adet işlem