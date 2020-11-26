***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 18:11
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında
Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mehmet Ali GÖKALP'in istifasının kabulüne,
Yerine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Murat TANRIÖVER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890173
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|3.102
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|Tam
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