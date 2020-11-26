***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısındaYönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mehmet Ali GÖKALP'in istifasının kabulüne,Yerine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Murat TANRIÖVER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasınakarar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890173BIST