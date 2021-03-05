***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 14:57
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere İstanbul ilinde
Levent İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine,
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915411
BIST
15:221.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
15:227,4854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0259
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:228,9397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0764
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:22408,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,38
|Açılış
|: 408,00
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler15:20
|CLEBI
|226,60
|108.871.100
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.284.892
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.930.032
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|19.105.036
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,91
|1.495.763.139
|% 0,34
|
|GARAN
|9,29
|1.088.023.104
|% -1,17
|
|INDES
|32,46
|870.530.905
|% 6,50
|
|KRDMD
|7,28
|747.314.495
|% -1,09
|
|THYAO
|14,67
|720.818.705
|% -0,34
|
|PETKM
|5,91
|1.495.763.139
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,41
|456.832.194
|% -0,82
|
|TSKB
|1,74
|264.066.892
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,40
|407.886.232
|% 1,49
|
|GARAN
|9,29
|1.088.023.104
|% -1,17
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4816
|7,4841
|% -0,36
|
|Euro
|8,9372
|8,9429
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,3097
|10,3614
|% -0,91
|
|Frank
|8,0306
|8,0790
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9881
|1,9981
|% -0,44
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-0,54
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-11,00
|
|Tam
|2.692
|2.762
|-17,46
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|-8,45
|
|Çeyrek
|653
|668
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,57
|68,57
|1,83
|