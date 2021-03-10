***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşlem Aracılığı Yurt Dışı Pay ve Diğer Menkul Kıymetler için faaliyet izni talebiyle 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916941BIST