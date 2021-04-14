***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği kapsamında Şirketimizin kitle fonlamasına aracılık edebilmesi ve kitle fonlama platformu işleticisi olması hususunda gerekli ön hazırlıkların yapılmasına ve kitle fonlama platformunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927799BIST