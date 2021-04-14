***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 10:13
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği kapsamında Şirketimizin kitle fonlamasına aracılık edebilmesi ve kitle fonlama platformu işleticisi olması hususunda gerekli ön hazırlıkların yapılmasına ve kitle fonlama platformunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927799
BIST
10:121.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:128,1040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:129,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:12455,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 455,33
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:12
|MTRKS
|54,50
|15.139.446
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|1.763.544
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|478.710
|% 9,95
|
|YAPRK
|132,70
|6.404.460
|% 9,94
|
|CLEBI
|276,20
|8.516.438
|% 7,05
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|375.523
|% -9,90
|
|MERIT
|178,00
|216.270
|% -9,69
|
|EREGL
|17,13
|109.549.737
|% 0,23
|
|SASA
|43,82
|99.712.358
|% 3,54
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|PETKM
|6,17
|61.845.270
|% 0,82
|
|TSKB
|1,30
|35.736.024
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,83
|35.500.110
|% 2,23
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,12
|22.537.162
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1002
|8,1040
|% -0,02
|
|Euro
|9,6969
|9,7052
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1572
|11,2131
|% 0,39
|
|Frank
|8,7831
|8,8360
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% 0,06
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,40
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,04
|
|B. Petrol
|64,57
|64,57
|0,90
|