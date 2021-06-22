***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 19:00
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halen Şirketimiz Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Sayın Tamer AKBAL 22.06.2021 tarihinde Şirketimiz Genel Müdür görevine asaleten atanması hakkında yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943634
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|496
|496
|-7,20
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|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
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|Tam
|3.273
|3.357
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|Yarım
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|Gümüş.Ons
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