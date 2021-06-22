***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalen Şirketimiz Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Sayın Tamer AKBAL 22.06.2021 tarihinde Şirketimiz Genel Müdür görevine asaleten atanması hakkında yönetim kurulu kararı alınmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943634BIST