***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 13:07
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı
13:181.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
13:188,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0316
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5911
13:1810,2021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0506
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1830
13:18500,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,08
|Açılış
|: 500,39
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,63
BIST En Aktif Hisseler13:18
|EDATA
|7,35
|72.604.346
|% 9,37
|
|EDIP
|3,38
|27.290.697
|% 6,96
|
|YAPRK
|32,94
|11.651.650
|% 6,81
|
|TKURU
|210,00
|1.708.350
|% 6,33
|
|BALAT
|4,89
|82.049
|% 5,16
|
|BAGFS
|14,40
|411.119
|% -10,00
|
|FADE
|14,16
|14.858.437
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.770.736
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|152.874.084
|% -9,73
|
|MARTI
|1,89
|12.525.282
|% -6,90
|
|GARAN
|8,57
|513.033.289
|% -0,81
|
|THYAO
|13,23
|310.276.774
|% -0,08
|
|SASA
|26,50
|280.357.997
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,18
|221.465.781
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|202.232.275
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|152.874.084
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|202.232.275
|% -0,88
|
|GARAN
|8,57
|513.033.289
|% -0,81
|
|TSKB
|1,22
|53.315.006
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|72.195.848
|% -1,10
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6025
|8,6036
|% -0,37
|
|Euro
|10,1966
|10,2021
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,8859
|11,9455
|% -0,57
|
|Frank
|9,3541
|9,4104
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2873
|2,2988
|% -0,35
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|3,18
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,38
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,44
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|0,42
|