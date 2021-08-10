***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusundaBağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Elvan SOYDAŞ'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve buna bağlı görevlerinden istifasının kabul edilmesine, yerine kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Sarper Volkan ÖZTEN'in atanmasına, gerekli iş ve işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.Bağımsızlık Beyanı ektedir.Sayglarzla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957015BIST