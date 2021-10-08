***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.10.2021 tarihinde 3,80 – 3,85 TL fiyat aralığından 263.297 adet pay geri alımı yapılmıştır.B Grubu, INFO, TREINFM000178.10.202116.0000,012%3,8YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM000178.10.202118.0000,013%3,81YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM000178.10.202118.5000,013%3,82YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM000178.10.202127.2330,020%3,83YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM000178.10.202161.8740,045%3,84YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM000178.10.2021121.6900,088%3,85YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969085BIST